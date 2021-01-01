زراعة الغربية: آلام الياسمين قديمة ومزمنة رغم رائحته الذكية

قال المهندس فخري باز مدير الإدارة الزراعية بمركز قطور التابع لمحافظة الغربية، إنه رغم جمال الياسمين ورائحته الزكية إلا أن آلامه قديمة ومزمنة، مؤكدًا أن أهالي قرية شبرا بلولة يعانون من تدني الأسعار، لكن الأمر يعتبر وضعًا عالميًّا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن الإدارة الزراعية بمركز قطور تنصح المزارعين دائمًا بضرورة استمرارهم في المجال وعدم اليأس من الأسعار، لأن الياسمين محصول رئيسي، وهناك العديد من المواطنين يعملون به ويعتبروه دخلهم الرئيسي.

وأشار إلى أن الدولة اتخذت خطوات فعالة للتصدي لمشكلة انخفاض الأسعار، من خلال إنشاء جمعية في شهر مارس الماضي، مهمتها تسويق وتصنيع النباتات الطبية والعطرية، وعملت على زهر نارنج وكان أداؤها رائعًا، وفي طريقها للدخول في زراعة الياسمين.

وأوضح أن زراعة الياسمين بدأت في الخمسينيات بقرية شبرا بلولة وكان هناك مصنع في البداية تحول فيما بعد إلى مصنعين قطاع خاص لهما أسهم عالمية، مضيفا أن القرية تنتج 40% من عجينة الياسمين على مستوى العالم، وتتميز برقعة المساحة الزراعية التي تبلغ 257 فدانًا.