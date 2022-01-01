الوسيط الأمريكي هوكشتاين يصل إلى بيروت ويبدأ لقاءاته مع وزير الطاقة اللبناني

وصل الوسيط الأمريكي بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين اليوم الأحد إلى بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين ومتابعة المفاوضات معهم بشأن هذا الملف.



ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، يجري الوسيط الأمريكي سلسلة لقاءات في لبنان اليوم وغدا الاثنين.



وأشارت إلى أن الوسيط هوكشتاين سيبدأ لقاءاته في بيروت اليوم، مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض.



يذكر أن الوسيط الأمريكي هوكشتاين زار بيروت في 13 يونيو الماضي، حيث التقى كبار المسؤولين اللبنانيين، وسمع منهم ردا موحدا في مسألة المفاوضات غير المباشرة للترسيم يتمثل بالتمسك بالخط 23 وبحقل قانا كاملا.



وتم عقد خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بمقر القوات الدولية "اليونيفيل" في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان، إلا أن المفاوضات متوقفة منذ فترة.