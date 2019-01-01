أنهى الدولار تعاملاته في البنوك المصرية على ارتفاع بقيمة قرشين مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد، حيث لامس سعر صرف الدولار حاجز 19 جنيها بالبنك التجاري الدولي والعربي الأفريقي والبنك المصري الخليجي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.



وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 18.87 - 18.96 جنيه للشراء، و18.97 – 18.97 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك المصري الخليجي وسجل 18.96 جنيه، وأعلى مستوى للبيع كان في البنك التجاري الدولي والعربي الأفريقي وبنك قناة السويس 18.99جنيه.



وفي أكبر بنكين حكوميين، من حيث الأصول والتعاملات - الأهلي ومصر، سجل سعر صرف الدولار 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل الدولار 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.



وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 18.93 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.



وفي البنك العربي الأفريقي، سجل الدولار 18.89 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.



وفي البنك المصري الخليجي، سجل الدولار 18.96 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.



وطبقا للبنك المركزي المصري، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار 18.88 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع.