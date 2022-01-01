علق وزير الأشغال اللبناني علي حمية، على حادث انهيار جزء من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت، مطمئنًا المواطنين بأنه لا يوجد «داعٍ للهلع».

وقال في تصريحات لفضائية «MTV» اللبنانية، اليوم الأحد، أن صومعتين وقعتا من الجهة الشمالية، وصومعتين من الجهة الجنوبيّة قد تقعان في أي وقت، متابعًا: «لم يحصل أي انفجار أو انبعاثات سامة، ولا داعٍ للهلع، ومن المتوقع أن تسقط الإهراءات كلّها واحدة تلو الأخرى».

وانهار جزء من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت، وفق مشاهد بثتها وسائل إعلام، اليوم الأحد.

جاء ذلك عشية الذكرى السنوية الثانية لانفجار الضخم الذي وقع في المرفأ وتسبب في خسائر بشرية ومادية ضخمة.

وأظهرت لقطات لحظات انهيار الجزء الشمالي من الصوامع، قبل أن تغطي كتلة هائلة من الغبار المكان إثر الانهيار.

وجاء هذا الانهيار بعد حريق شب في الصوامع منذ 3 أسابيع وعجزت السلطات عن إخماده حتى الآن.