مسقط رأس زيلينسكي يتعرض لضربة صاروخية روسية

قالت وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن ضربة صاروخية روسية أصابت مدينة كريفي ريه في جنوب أوكرانيا صباح اليوم.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان: "شن العدو هجوماً صاروخياً على كريفي ريه. تعمل جميع الأجهزة المعنية في موقع الحادث الآن"، وحثت السكان على البقاء في ملاجئ الاحتماء من الضربات الجوية، بحسب وكالة رويترز.

ووفقا للوكالة، أظهر مقطع فيديو، لم يجر التحقق من صحته، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من المدينة، فتحة كبيرة في جانب مبنى من 9 طوابق وحريقاً بداخل المبنى.

ولم ترد تقارير بعد عن سقوط ضحايا.

يذكر أن مدينة كريفي ريه هي مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كما أنها معروفة بإنتاج الصلب.