وزير المالية الروسي يتوقع تجاوز نمو اقتصاد بلاده 2% هذا العام

قال وزير المالية الروسي، أنتون سيلوانوف، اليوم الاثنين، إن من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا 2% على الأقل خلال العام الجاري.

وقال سيلوانوف في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء، إن "وزارة التنمية الاقتصادية تعمل الآن على تحديث توقعات الاقتصاد الكلي، وستشكل الأساس لميزانية 2024-2026. نشهد عددا من البيانات التي تبدو أكثر تفاؤلا مما كان مقررا في الأصل. من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 2%".

وذكرت تاس أنه وفقا لأحدث التوقعات الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في روسيا، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.2% في عام 2023، و2% في عام 2024.

وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشتنيكوف، خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرج، في منتصف يونيو الماضي، إن من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، أعلى من التوقعات المعلنة من جانب الوزارة، والتي كانت تتحدث عن معدل نمو يبلغ 1.2%.

وأضاف سيلوانوف أن "التوقعات الخاصة بأسعار المستهلكين السنوية تظل عند 5.3% وستكون الأجور الحقيقية للسكان في المنطقة الإيجابية".

وفي وقت سابق، عدل صندوق النقد الدولي توقعاته بالارتفاع لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام بواقع 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 1.5% مقارنة بتوقعات الصندوق في أبريل.