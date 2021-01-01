الجبهة الشعبية الفلسطينية: دعم مصر سيقود الفصائل للتوافق على مختلف القضايا

عبر جميل مزهر نائب الأمين العام للجبهة الشعبية الفلسطينية، عن أمله في تشكيل اللجنة المنبثقة عن مجلس أمناء عموم الفصائل، بشكل عاجل وسريع، حتى تأخذ دورها باستكمال الحوار الوطني الشامل في وقت قريب على أرض مصر.

وأضاف خلال لقاء خاص مع قناة «القاهرة الإخبارية» على هامش اجتماع الفصائل الفلسطينية في مصر، الأحد: «حتى الآن، لم يتم يحديد موعد الاجتماع المقبل للإعلان عما توصلت إليه اللجنة، لكن أعتقد أنه سيكون قريبا جدا».

وتابع: «هناك جدية ومسئولية وطنية من قِبل الفصائل، وهناك رعاية واحتضان كبير من الشقيقة مصر التي تتابع وتراقب وتعطي قوة دفع من أجل الاتفاق على النتائج الإيجابية التي تشمل كل الموضوعات محل الاختلاف، وأعتقد بهذا الجهد المتواصل سنصل في وقت قريب لتوافق جدي ومسئول".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، قد دعا إلى تشكيل لجنة من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية؛ لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرى مناقشتها في «اجتماع العلمين» بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وقال عباس في البيان الرئاسي الذي ألقاه في ختام عمال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عقد بمدينة العلمين الجديدة برعاية مصرية اليوم الأحد: «أدعو هذه اللجنة إلى الشروع فورا بإنجاز مهمتها والعودة إلينا بما تصل إليه من اتفاقيات.. وآمل بعقد اجتماع قريب للفصائل في القاهرة لنعلن لشعبنا إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية».

وأشار إلى أن اجتماعات العلمين خطوة أولى وهامة لاستكمال الحوار من أجل تحقيق الأهداف المرجوة قريبا.

ووجه الرئيس الفلسطيني الشكر مجددا لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي ولمصر على استضافة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، مثمنا حرص الرئيس السيسي على أن تكلل الجهود الفلسطينية بالنجاح على طريق إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.