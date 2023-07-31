غياب نيللي كريم عن العرض الخاص لفيلم ع الزيرو

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أقيم اليوم، العرض الخاص لفيلم "ع الزيرو"، بطولة النجم محمد رمضان، نيللي كريم، داخل سينما في مدينة 6 أكتوبر.

وغابت بطلة العمل الفنانة نيللي كريم عن حضور العرض الخاص للفيلم ما أدى إلى تساؤل بعض الحاضرين.

فيما حضر العرض كل من "إسلام إبراهيم جومانا مراد، الطفل منذر، المؤلف مدحت العدل، وأحمد وفيق".

وحينما وصل محمد رمضان إلى العرض التف حوله مئات من جمهوره مرددين "بنحبك يا أسطورة"، والتقطوا الصور السليفي معه في أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي وشريف الدسوقي، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.

الفيلم من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل واستوديوهات فوكس.