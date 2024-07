رفعت إيران علما أحمرا يسمى «علم الثأر» على قبة أحد المساجد في مدينة قم، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على أراضيها.

وفي مقطع فيديو متداول، ظهر شخص يرفع العلم فوق قبة مسجد جمكران في مدينة قم الإيرانية، وهو نفس العلم الذي رفع عند اغتيال قاسم سليماني.

ويعتبر رفع علم الثأر في التراث الإيراني بمثابة «إعلان حالة حرب»، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية».

وشكلت عملية الاغتيال خرقا واضحا للوضع الأمني في إيران، لا سيما في ظل إجراءات مشددة رافقت عملية تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان.

