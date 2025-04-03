كشف الفنان أحمد مالك، عن كواليس مسلسل «ولاد الشمس»، الذي شارك في بطولته وعُرض خلال موسم رمضان، والذي تناول قضية استغلال الأطفال الأيتام والتحديات التي يواجهونها.

وقال خلال لقائه ببرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON»إنه صاحب الفكرة الأساسية للمسلسل، معقبا: «بذرة المسلسل كانت فكرتي، وحوّلها السيناريست مهاب طارق إلى قصة متكاملة بخطوط وشخصيات كثيرة».

وحول مصدر إلهامه للفكرة، أوضح « سبب الفكرة هو الشارع، فالفنان ينظر إلى ما هو حوله، وإذا كانت هناك قضية نشعر بأننا نريد التحدث عنها؛ نقدمها بشكل يجعل الناس يشعرون بها ويتفاعلون معها».

ووجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قائلا إنهم «آمنوا بأفكار الشباب»، مضيفا «بدون الشركة المتحدة ما كان للعمل أن يكتمل».

كما أشاد بشريكه في بطولة المسلسل الفنان طه دسوقي، قائلا إنه «بدون طه دسوقي، هذا المشروع ولا حاجة».

وعبر عن رغبته في تمثيل جيله من الفنانين الشباب، متابعا: «كنت دائما أشعر بأني أريد أن أمثل جزءا من جيلي، خاصة وأن السينما المصرية كانت طوال الوقت تقدم أجيالا جديدة، مثل الأجيال السابقة التي ظهرت معا، والأسماء الكبيرة الموجودة اليوم على الساحة، مثل أبطال إسماعيلية رايح جاي، ومافيا، وشورت وفانلة وكاب، والتي كانت مصدر إلهام لنا».

وتحدث عن بداية التعاون مع طه دسوقي، معقبا: «نريد أن نظهر كمجموعة شباب نقف مع بعضنا ونروي قصصنا وحكاياتنا، عملت أنا وطه منذ اليوم الأول، وفي البداية كان تفكيرنا يتجه نحو فيلم، وجلسنا نحلم معا».

وكشف عن مشاعره قبل عرض المسلسل في موسم رمضان، قائلا: «أنا كنت خائفا جدًا جدًا، وقبل رمضان بيوم لم أستطع النوم، وكنت أشعر بالخوف وأتساءل هل سنستطيع المنافسة؟ كانت لدي تساؤلات كثيرة جدًا، لكن كنت أركز على العمل، لا التوقعات».