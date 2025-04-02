

حالة من الجدل والذعر اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنًا مع تداول خبر "هجوم نمر أبيض على أحد العاملين بسيرك في مدينة طنطا"؛ الهجوم الذي أدى لإصابة أحد مساعدي ترويض الحيوانات المفترسة، خلال أحد العروض بسيرك فانتازيا كوتة.





قبل أيام قليلة من حادث هجوم النمر الأبيض على أحد العاملين بسيرك "فانتازيا كوتة" في طنطا، وبالتحديد يوم 22 مارس الماضي؛ كانت مدربة الأسود والنمور أنوسة كوتة تروج للعروض بوصفها مليئة بالمفاجآت والفقرات الجديدة، مؤكدة أن السيرك يقدم تجربة فريدة من نوعها، من بينها عروض النمور البيضاء لأول مرة في مصر، بل وإتاحة الفرصة للجمهور لالتقاط الصور معها.





وجاء في الإعلان الذي نشرته كوتة عبر صفحتها: "جهز موبايلك واشحنه كويس.. أول مرة سيرك للنمور البيضاء في مصر وممكن تتصور معاه كمان!"، في دعوة مباشرة لحضور العرض والاستمتاع بفقراته".





لكن حادث غير متوقع وقع خلال أحد العروض، حينما تعرض مساعد ترويض الحيوانات المفترسة المدعو "محمد"، إلى لهجوم مفاجئ من أحد النمور البيضاء، أثناء تواجده خارج القفص يربط حبل القفص؛ ليتعرض لهجوم مباغت من النمر الذي التهم ذراعه، وفقًا لشهادات شهود العيان.





الواقعة أثارت جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض عن مدى تأمين العروض ومدى تدريب الحيوانات بشكل كافٍ، خاصة بعد تصريح أنوسة كوتة بأن الحادث "خطأ فني وإداري"، بينما طالب آخرون بمراجعة معايير السلامة داخل السيرك.



يُذكر أن السيرك بدأ عروضه يوم 31 مارس 2025، وكان من المقرر أن يستمر طوال أيام الأسبوع بحفلتين يوميًا، في حين تقرر عزل النمر المتسبب في الواقعة وإرساله إلى القاهرة لإعادة تدريبه.



وحتى الآن مصير العروض المنتظرة من السيرك غير معلن بعد الحادث؛ فيما أكدت أنوسة كوتة أن العروض مستمرة مع ضمان سلامة الجمهور.