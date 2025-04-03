 المصري يطالب بتأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا في كأس العاصمة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المصري يطالب بتأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا في كأس العاصمة

الشروق
نشر في: الخميس 3 أبريل 2025 - 1:08 ص | آخر تحديث: الخميس 3 أبريل 2025 - 1:08 ص

طالب مجلس إدارة المصري البورسعيدي، رابطة الأندية المصرية، بتأجيل مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، في كأس عاصمة مصر.

جاء طلب المجلس بتأجيل المباراة، المقرر لها 5 أبريل الجاري، بسبب تضارب موعدها مع موعد سفر بعثة الفريق إلى تنزانيا، لمواجهة سيمبا في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وعلق أنيس بوجلبان، المدير الفني للمصري، على هذا التضارب قائلا في تصريحات صحفية: "لدينا مشكلة بدنية بعد رمضان وأتمنى تأجيل مباراة سيراميكا بكأس العاصمة". 

وفاز المصري على نظيره سيمبا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأربعاء، على ملعب السويس في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.


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