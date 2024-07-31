رئيس هيئة الدواء يشهد فعاليات افتتاح مصنع المكملات الغذائية

شارك اليوم الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في حفل افتتاح مصنع Limitless Naturals للمكملات الغذائية التابع لشركة إيفا، بمشاركة الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

وخلال الفعاليات، أشاد رئيس الهيئة بقدرات المصنع الفنية والتقنية، وتنوع خطوط الإنتاج، ومواكبة أحدث اشتراطات التصنيع الجيد المعمول بها عالمياً، وأكد أن هيئة الدواء المصرية تدعم شركاء الصناعة الوطنيين فنياً وإجرائياً، وتعمل على توسيع شراكاتهم الدولية، وتوفير كافة الظروف الملائمة لتحسين بنية سوق الدواء المصري، وتعزيز النمو الصناعي، ودعم التصدير.

وتفقد رئيس الهيئة خطوط الإنتاج بالمصنع، وشاهد مراحل التصنيع المختلفة، حيث يوجد بالمصنع خطوط ذات قدرات تصنيعية متطورة لمواكبة التصدير، ويتضمن المصنع 78 مستحضراً مسجلاً للإنتاج.

كما يوجد بالمصنع عدد من الماكينات ذات الطاقة الإنتاجية عالية الجودة ويعمل المصنع على تقديم مكملات غذائية لتعزيز صحة المصريين، وذلك من خلال التقنيات المتقدمة للمصنع؛ حيث يوجد خطوط بقدرات إنتاجية ضخمة تصل إلى مليون جرعة في الساعة.