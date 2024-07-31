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باكستان تدين اغتيال إسماعيل هنية

إسلام آباد (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 4:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 4:08 م

أدانت باكستان اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الذي وقع اليوم في طهران.

وأعربت وزارة الشئون الخارجية الباكستانية عن صدمتها العميقة من توقيت الحادث، الذي وقع بالتزامن مع تنصيب الرئيس الإيراني، بحضور مختلف الشخصيات الأجنبية، من بينهم نائب رئيس وزراء باكستان، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأربعاء.

وفي بيان رسمي ، أكدت وزارة الشئون الخارجية الباكستانية على موقفها ضد الإرهاب، بجميع أشكاله، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء وخارج الحدود الإقليمية، بغض النظر عن الدوافع وراء ذلك.

وقدمت باكستان تعازيها لأسرة هنية والشعب الفلسطيني.

كانت حركة حماس قد أعلنت اليوم الأربعاء عن اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.


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