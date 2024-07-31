 اليابان والهند تستعدان لعقد اجتماع 2+2 في أغسطس - بوابة الشروق
الأربعاء 31 يوليه 2024 3:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

اليابان والهند تستعدان لعقد اجتماع 2+2 في أغسطس

طوكيو (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 2:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 2:31 م

تستعد اليابان والهند لعقد اجتماع (2+2) لوزراء الخارجية والدفاع في البلدين، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن مسئولين لم تكشف هوياتهم.

وأفادت وكالة بلومبرج للانباء اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر أن يتم عقد الاجتماع في النصف الثاني من شهر أغسطس في الهند.

وكان وزراء خارجية الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، أعربوا أمس الاول الاثنين بعد اجتماع عقد في طوكيو، عن قلقهم البالغ إزاء الوضع في بحر الصين الجنوبي، وتعهّدوا بتعزيز الأمن البحري في المنطقة.

وجاء ذلك في بيان مشترك بعد المحادثات التي جرت بين ما تُسمى بدول "كواد" (الرباعية)، حيث دعت الدول إلى جعل منطقة المحيط الهادئ "حرة ومفتوحة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك