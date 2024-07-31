اليابان والهند تستعدان لعقد اجتماع 2+2 في أغسطس

تستعد اليابان والهند لعقد اجتماع (2+2) لوزراء الخارجية والدفاع في البلدين، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن مسئولين لم تكشف هوياتهم.

وأفادت وكالة بلومبرج للانباء اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر أن يتم عقد الاجتماع في النصف الثاني من شهر أغسطس في الهند.

وكان وزراء خارجية الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، أعربوا أمس الاول الاثنين بعد اجتماع عقد في طوكيو، عن قلقهم البالغ إزاء الوضع في بحر الصين الجنوبي، وتعهّدوا بتعزيز الأمن البحري في المنطقة.

وجاء ذلك في بيان مشترك بعد المحادثات التي جرت بين ما تُسمى بدول "كواد" (الرباعية)، حيث دعت الدول إلى جعل منطقة المحيط الهادئ "حرة ومفتوحة".