عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الأزهر.

وقدم الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعم الجامعات للمحافظة في جهود المشاركة المُجتمعية وتطوير الهوية البصرية لتطوير الطريق الدائري، مؤكدًا أهمية التعاون المستقبلي لتحقيق رؤية مصر 2030.

كما وجه المجلس الشكر والتقدير لرؤساء الجامعات الذين تنتهي مدة خدمتهم اليوم الأربعاء 7/31 في رئاسة جامعاتهم على ما قدموه من جهود مُتميزة في الارتقاء بأداء جامعاتهم، والنهوض بدورها في خدمة المجتمع المصري، وتحقيق تقدم بارز في التصنيفات الدولية وهم: الدكتور محمد عثمان الخشت القائم بأعمال رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أيمن محمد إبراهيم القائم بأعمال رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور محمود أحمد زكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر.وأكد وزير التعليم العالي جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس لبدء أعماله، وكذلك جاهزية معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب خلال فترة التنسيق الإلكتروني؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، مع توفير المُرشدين المؤهلين لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق.

كما أكد الوزير أن الحملة الإعلامية التي تُقدمها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة مستمرة طوال فترة التنسيق؛ لتنمية وعي الطلاب بكيفية إتمام التنسيق الإلكتروني بكل مراحله، وإتاحة جميع المعلومات التي يحتاجها الطلاب وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة وصفحات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تم توقيع اتفاقية مُساهمين بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وشركة صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم، وشركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية؛ بهدف تأسيس شركة جديدة لتطوير أربعة نماذج لجامعات دولية جديدة في مصر، والتي تجمع بين مزيج فريد من فروع الجامعات الدولية والجامعات التكنولوجية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسيتم تأسيس الجامعات الجديدة بالتعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية العالمية المرموقة في كل من كندا وسويسرا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية من خلال شُركاء سيتم الإعلان عنهم فور الانتهاء من توقيع بنود اتفاقيات التعاون ذات الصلة.

كما وافق مجلس الوزراء على التصريح لجامعة الإسكندرية بالتعاقد مع الشركة المصرية الفنلندية للمنشآت والخدمات التعليمية، وذلك بغرض حصول الشركة على الترخيص بالانتفاع بمبنى خرساني وقطعة أرض بمساحة إجمالية 20 فدانا من أرض الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة، لإنشاء مؤسسة جامعية لاستضافة فرع لجامعة "Tampere" الفنلندية.

وعقد الوزير اجتماعًا مُوسعًا مع نُخبة من شركاء بنك المعرفة المصري من شركات النشر والإنتاج العالمية وبيوت الخبرة المُتخصصة المُشاركين في بنك المعرفة؛ لبحث سُبل التعاون المُشترك، وتمت مُناقشة سُبل التعاون المُشترك بين بنك المعرفة المصري وشركات النشر والإنتاج العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة خلال الفترة القادمة، ووضع خارطة طريق للعمل المشترك بينهم.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن المجلس وافق على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024/2025، والذي يبدأ السبت 28 سبتمبر 2024، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهي الخميس 2 يناير 2025، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 4 يناير 2025، وتنتهي الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 25 يناير 2025، وتنتهي الخميس 6 فبراير 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 8 فبراير 2025، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهي الخميس 29 مايو 2025، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثاني خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على فتح باب التسجيل لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية "نظام الثلاث سنوات" والمدارس الثانوية الفنية "نظام الخمس سنوات" والمعاهد الفنية "نظام السنتين بعد الثانوية" للقبول بكليات (التجارة - الهندسة - الحقوق - الزراعة) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2024/2025 وذلك بداية من يوم الخميس الموافق 1/8/2024، وفقًا لجداول الامتحانات المُعلنة على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات للكليات المعنية من خلال الرابط التالي: https://scu.eg/ .

ووافق المجلس على تشكيل اللجنة العليا للتنسيق للعام الجامعي 2024/2025.

كما وافق المجلس على انفصال فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة ليصبح جامعة مُستقلة تحت مسمى "جامعة الغردقة"، مع اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة في هذا الشأن.

وأيضا وافق المجلس على إنشاء جامعة بنها التكنولوجية بأرض الجامعة بالعبور، وذلك بناءًا على قرار مجلس جامعة بنها، واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة بالتعاون بين مجلس الجامعات التكنولوجية وجامعة بنها.

ووافق المجلس على بدء الدراسة بكلية السياحة والفنادق بفرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة.

ووافق المجلس على بدء الدراسة بكلية التربية بجامعة الأقصر.

كما وافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية وبدء الدراسة ببرنامج الماجستير الأكاديمي في تخصصات (المشتريات سلاسل الإمداد – إدارة المشروعات)، بكلية إدارة الأعمال جامعة اسلسكا.