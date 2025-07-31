كشف مصدر اسرائيلي إن تفاهمًا يتشكل بين إسرائيل والولايات المتحدة، في ضوء تعثر المفاوضات، يقضي بالانتقال من خطة لإطلاق سراح بعض الرهائن إلى خطة لإطلاق سراح جميعهم، ونزع سلاح غزة، في الوقت نفسه، ستعمل إسرائيل والولايات المتحدة على زيادة المساعدات الإنسانية، مع استمرار القتال في غزة.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية مضمون الرد الإسرائيلي الذي قُدِّم لحماس هذا الأسبوع عبر الوسطاء، تضمن فيتو اسرائيلي على ثلاث قضايا.

فقد اقترحت إسرائيل إدخال 500 شاحنة لكنها أكدت الإبقاء على تواجد مؤسسة غزة الأمريكية لتوزيع المساعدات، والبقاء في المنطقة العازلة بعمق 800 متر داخل القطاع وفي المواقع الاستراتيجية 1200 متر. كما رفضت الإفراج عن أسرى النخبة من سجون الاحتلال.

ومنذ عودة الوفد إلى إسرائيل، تعثرت المفاوضات، ولم يتم التوصل إلى أي نتائج بشأن أيٍّ من القضايا.

وصل المبعوث الأمريكي ويتكوف إلى إسرائيل في محاولة يائسة تقريبًا لإعادة إحياء الاتفاق. إلا أن حرية تحركه محدودة، نظرًا للمطالب سالفة الذكر التي لا تنوي إسرائيل التنازل عنها.

تُدرك إسرائيل بحسب تقرير القناة العبرية أنه سيكون هناك ما يُناقش بشأن قضية الأسرى فيما يتعلق بالمفاتيح والأسماء، ولكن كما تُفيد مصادر إسرائيلية، لم نصل إلى هذه المرحلة. والسبب: قطعت حماس الاتصال، وهي غير مستعدة للمضي قدمًا.

وبحسب زعم التقرير فان رفض حماس يفرض على إسرائيل قرارات صعبة، وستُجبر على اتخاذ قرار صعب في الأيام المقبلة.