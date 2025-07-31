مارشان يتوج بذهبية 200 متر متنوعة في مونديال السباحة

توج الفرنسي ليون مارشان بذهبية سباق 200 متر متنوعة، اليوم الخميس، في منافسات السباحة ضمن بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في سنغافورة، بعد يوم واحد من تحطيمه الرقم القياسي العالمي للمسافة ذاتها.

وسجل مارشان زمنا قدره 1:53.69 دقيقة في الدور النهائي، وهو ثاني أسرع توقيت في التاريخ، متفوقا على الأمريكي شاين كاساس (1:54.30 دقيقة) والمجري هوبرت كوش (1:55.34 دقيقة).

وتعد هذه الميدالية الأولى لمارشان، الذي كان قد أحرز 4 ذهبيات فردية أمام جماهيره في أولمبياد باريس قبل عام، في سنغافورة.

وقال السباح البالغ 23 عاما: "سعيد للغاية لكوني في أعلى مستوى لي حاليا وأتنافس أمام جمهور رائع كهذا".

وكان مارشان أخذ استراحة طويلة من السباحة بعد تألقه في أولمبياد باريس وعاد إلى المنافسات في مايو.

ويركز حاليا في سنغافورة على سباقات الفردي المتنوعة، وكان صرّح منذ البداية أنه يسعى لتحطيم الرقم القياسي في سباق 200 متر متنوعة.

وتمكن الفرنسي من فعل ذلك بأسلوب مبهر في نصف النهائي الأربعاء، حين سجل زمنا جديدا بلغ دقيقة واحدة و52.69 ثانية، محطما الرقم السابق (1:54.00) الذي كان قد سجله الأميركي راين لوكتي عام 2011.

وعلى الرغم من أن أداءه في النهائي لم يصل إلى المستوى عينه، فقد كان كافيا ليمنح فرنسا أول ذهبية في هذه البطولة.