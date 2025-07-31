وزير خارجية سوريا: نمر بمرحلة مليئة بالتحديات ونطمح لأن تكون روسيا بجانبنا

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أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن بلاده تمر بمرحلة مليئة بالتحديات، وأن دمشق تطمح لأن تكون روسيا بجانبها.

وقال الوزير السوري خلال الاجتماع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو اليوم: "تتطلع سوريا إلى إقامة علاقات صحيحة وسليمة مع روسيا قائمة على التعاون والاحترام المتبادلين"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

أضاف: "نمر بمرحلة مليئة بالتحديات وهناك فرص كبيرة لسوريا ونطمح لأن تكون روسيا بجانبنا".

وتابع: "هناك بعض الحكومات التي تفسد العلاقة بين سوريا الجديدة وروسيا ونحن هنا لنمثل سوريا الجديدة، ونرغب في فتح علاقة سليمة وصحيحة بين بلدينا ونطمح أن تكون روسيا إلى جانبنا في مسارنا".

وقال: "عملنا منذ 8 ديسمبر على ملء الفراغ السياسي واستطعنا الحفاظ على مؤسسات الدولة".



