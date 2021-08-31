احتلت دينا علي الزاملي لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى البارالمبي، المركز الثامن في منافسات 400 متر عدو بدورة الألعاب البارالمبية الصيفية، والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 25 أغسطس وتستمر حتى 5 سبتمبر المقبل.

وجاءت الزاملي في المركز الثامن بمنافسات 400 متر عدو بعد أن حققت زمن قدره دقيقة و17.73 ثانية.

ويعتر اليوم الثلاثاء هو الظهور الأول لألعاب القوى في هذه الدورة، وحصد زميلها بالمنتخب حمادة السيد المركز الثامن أيضًا ولكن في منافسات الوثب العالي.

وحصدت البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو حتى الآن 6 ميداليات متنوعة، بواقع 4 فضيات وبرونزيتين، وجميعها في منافسات رفع الأثقال.

وتعد هذه المشاركة هي الظهور الثالث عشر للبعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية حيث كانت أول مشاركة في نسخة عام 1972 بمدينة هايدلبرج بألمانيا الغربية.

واستطاعت مصر تحقيق 179 ميدالية على مدار مشاركتها في الدورة البارالمبية بواقع 49 ذهبية و65 فضية و65 برونزية.

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بعدد 49 لاعبا ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهي رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية.