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اعتقال ناشط ومدون دعا الجيش الموريتاني للإطاحة بالنظام

الجيش الموريتاني
الجيش الموريتاني
نواكشوط (دب ا)
نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 8:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 8:48 م
اعتقلت الشرطة الموريتانية اليوم الثلاثاء الناشط والمدون محمد بومنيح إثر دعوته الجيش إلى الإطاحة بنظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

واوقفت شرطة مدينة " لعيون" أقصى جنوب شرق البلاد (850 كلم جنوب شرق نواكشوط) بومنيح بتهمة التحريض على الانقلابات العسكرية وتقويض النظام الدستورى.

وكان المدون بومنيح قد كتب في تدوينة "مع معرفتي أن حكم العسكر دمار إلا أن حالة اللاوجود للدولة الآن أصبحت تستدعي تدخلا سريعا من أصحاب الأحذية الخشنة أي انقلابا يضع حدا لهذا النظام الفاشل".

وختم بالقول" نرجو أن يكون من قاعدة العسكر ضباط الصف والجنود".

ويعاقب القانون الموريتاني الدعوة للانقلابات العسكرية باعتبارها جريمة.

وليست هذه هى المرة الاولى التي يُعتقل فيها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب آرائهم التي تصفها السلطات ب "المتجاوزة للحدود" والموغلة في التطرف والإساءة لرئيس الجمهورية أو للمؤسسات.

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