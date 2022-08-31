وصل التضخم الرئيسي في سريلانكا إلى مستوى قياسي مرتفع جديد في أغسطس، رغم أنه من غير المرجح أن تدفع الزيادة البنك المركزي إلى استئناف تشديد معدلات الفائدة الآن، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت هيئة الإحصاء في بيان اليوم الأربعاء، إن أسعار المستهلك في العاصمة كولومبو ارتفعت بنسبة 64.3% مقارنة بالعام السابق .

وأظهرت البيانات ارتفاع تكاليف النقل 148.6%، بينما ارتفعت أسعار الغذاء 93.7%.

وفي حين أن أسعار المستهلك في البلاد تسارعت على مدار 11 شهرا متتالية وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة اتسمت بنقص الغذاء والوقود والدواء، يتوقع محافظ البنك المركزي ناندالال ويراسينج أن تبدأ مكاسب الأسعار في التراجع حيث أنه يرى أن الطلب ينكمش أكثر من المتوقع.

وأوقف البنك المركزي الشهر الماضي زيادة معدلات الفائدة بعدما أدخل زيادات بواقع 950 نقطة أساس العام الجاري للسيطرة على أسرع تضخم في آسيا.