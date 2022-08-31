أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفنلندي الصادرة اليوم الأربعاء نمو اقتصاد فنلندا خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 9ر0% مقارنة بالربع الأول من العام، في الوقت الذي يهدد فيه معدل التضخم المرتفع واضطراب أسواق الطاقة الاقتصاد بالدخول إلى دائرة الركود.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء إلى أن اقتصاد فنلندا يواصل النمو للفصل الخامس على التوالي بفضل الإنفاق الاستهلاكي الخاص.

وحقق الاقتصاد الفنلندي خلال الربع الثاني نموا سنويا بمعدل 3% مع الوضع في الحساب اختلاف عدد أيام العمل، في حين كان معدل النمو الربع سنوي للاقتصاد خلال الربع الأول 2ر0% من إجمالي الناتج المحلي وفقا للبيانات المعدلة وليس بمعدل 5ر0% وفق البيانات الأولية الصادرة في وقت سابق.

وقال يوكا أبيلكفيست كبير المحللين الاقتصاديين في غرفة التجارة المركزية الفنلندية إن بيانات إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني "جيدة" وربما أفضل مما كان يمكن توقعه عندما بدأت روسيا غزو أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.

وأضاف أن الإنفاق الاستهلاكي سيصطدم بجدار التضخم المرتفع وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين وهو ما سيؤدي إلى توقف نمو الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.