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نعى الرئيس الروسي فلادمير بوتين، الزعيم الأخير للاتحاد السوفيتي ميخائيل جورباتشوف، الذي توفى مساء أمس الثلاثاء، مشيدا بجهوده الإصلاحية وأعماله الإنسانية.

وجاء في برقية عزاء لأقارب جورباتشوف أعلن عنها الكرملين اليوم الأربعاء، أن "ميخائيل جورباتشوف كان سياسيا ورجل دولة، وكان له تأثير كبير على مسار تاريخ العالم".

وكتب بوتين أن جورباتشوف قاد البلاد في وقت "تغيير جذري" وأدرك الحاجة الكبرى للإصلاح في ذلك الوقت.

وأضاف "أريد أن أؤكد بصورة خاصة على النشاط الإنساني والخيري والتعليمي الذي نفذه ميخائيل جورباتشوف خلال جميع الأعوام الماضية".

وكان جورباتشوف، الحائز على جائزة نوبل للسلام، قد انتقد بوتين عدة مرات خلال حياته، بسبب القيود على الحرية والديمقراطية في روسيا.