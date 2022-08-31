افتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، معرض (أهلا مدارس- 2022)، والذى يبدأ اعتبارا من الأول من سبتمبر، ويستمر حتى 10 من الشهر ذاته بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.



وتنظم المعرض وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندس أحمد سيمر وزير التجارة والصناعة.



ويتضمن المعرض طرح كل المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30% مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية، وتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، والمنتجات الغذائية التي يحتاجها الطالب.



ويشارك في المعرض ما يقرب من 200 شركة من كبرى الشركات المنتجة للأدوات المدرسية والمكتبية وشنط المدارس، كما ستشارك شركات الاتصالات توفير الإنترنت لطلاب المدارس والجامعات بأسعار مخفضة، وتطرح كبرى الشركات أجهزة الكمبيوتر ولاب توب.