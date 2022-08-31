الرئيس الأوكراني يعرب عن امتنانه للدعم الأمريكي لبلاده

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن امتنانه للدعم الأمريكي لبلاده في مواجهتها للعملية العسكرية الروسية.



وقال زيلينسكي، خلال لقائه بعضوي مجلس الشيوخ الأمريكي "ايمي فلوبوشار" و"روب بورت مان" في العاصمة كييف، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، إن دعم الجمهوريين والديمقراطيين لكييف له قيمة كبيرة بالنسبة للشعب الأوكراني.



من ناحية أخرى، أفاد المتحدث باسم الشرطة الشعبية لجمهورية لوجانسك -المعلنة من طرف واحد- أندريه ماروتشكو، عدم تسجيل أي قصف من جانب القوات الأوكرانية على التجمعات السكنية خلال اليوم الماضي.



وكتب ماروتشكو في صفحته على موقع "تليجرام" حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لم تسجل بعثة جمهورية لوجانسك الشعبية في مركز الإشراف على وقف إطلاق النار أي قصف على تجمعات سكنية".



وكانت السلطات في جمهورية دونيتسك قد أعلنت مقتل مدنيين جراء قصف أوكراني استهدف أحياء سكنية وبلدات بالجمهورية.