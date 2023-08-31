روسيا تعلن إسقاط صاروخ كروز أوكراني في شبه جزيرة القرم

أسقطت الدفاعات الجوية في شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود التي ضمتها روسيا صاروخ كروز أوكرانيا في وقت متأخر من ليل الأربعاء/الخميس، وفقا لتقارير محلية.

أعلن ذلك رئيس الإدارة الروسية في شبه جزيرة القرم ، سيرجي أكسيونوف، في بيان على قناته عبر تليجرام. وأدلت وزارة الدفاع في موسكو بتصريحات مماثلة.

ووفقا للبيان، تأثر الجزء الشرقي من شبه الجزيرة بالقرب من مدينة فيودوسيا. وأصابت أجزاء من الصاروخ خط كهرباء.

ولم يتسن التحقق من المعلومات الرسمية بشكل مستقل. وانتشرت على الإنترنت صور يزعم أنها تظهر حرائق في المنطقة.

وقال الجيش الروسي إنه تم اعتراض طائرتين مقاتلتين مسيرتين من أوكرانيا فوق منطقة بريانسك بالقرب من الحدود.

وفي الليلة السابقة، كانت أوكرانيا قد شنت أكبر هجوم بطائرات مسيرة حتى الآن ضد أهداف في روسيا. وفي مدينة بسكوف بالقرب من الحدود مع إستونيا ، تضررت عدة طائرات عسكرية روسية أو احترقت.