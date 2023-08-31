تسرب غاز الأمونيا السام من شركة أغذية سويسرية

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أعلنت الشرطة الإقليمية السويسرية اليوم الخميس، تسرب غاز الأمونيا من مصنع تبريد تابع لشركة أغذية في جوساو بشرق سويسرا خلال الليل.

وأضافت الشرطة أن أكثر من 100 من رجال الشرطة وخدمات الإطفاء وخدمات الطوارئ الأخرى هرعوا إلى موقع التسرب عقب انطلاق الإنذار التلقائي في الساعة الثالثة صباحا.

وتم إيقاف تشغيل محطة التبريد وشرع خبراء المواد الخطرة في التعامل مع الغاز السام.

وقالت الشرطة إنه لا يوجد خطر على السكان المحيطين. ولم يتضح على الفور سبب التسرب.

وكان هناك نحو 70 شخصا يعملون في المصنع الذي تديره شركة ميجرو، وهي سلسلة متاجر سويسرية رائدة، وقت حدوث التسرب، وتم نقل 10 منهم إلى المستشفى لمتابعة حالاتهم الصحية.

وتقوم شركة ميجرو بتزويد أكثر من 100 من محلات السوبر ماركت التابعة لها بالإضافة إلى 65 شركة أغذية في شرق سويسرا بالأغذية الطازجة من المصنع.

يشار إلى أن الأمونيا غاز عديم اللون وذو رائحة نفاذة. والتركيزات الأعلى منه تسبب حرقة في العينين والأنف والحنجرة والجهاز التنفسي. وفي الحالات القصوى، يؤدي التعرض للغاز إلى العمى وتلف الرئة والوفاة.