رئيس الاتحاد الأوروبي: تصرف روبياليس في نهائي مونديال السيدات غير لائق

وصف ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تصرف لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني، خلال حفل تسليم جوائز بطولة كأس العالم للسيدات بأنه غير لائق، وذلك في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وواجه روبياليس انتقادات شديدة بعدما قام بتقبيل جيني هيرموسو على شفتيها في حفل توزيع الجوائز بعدما تغلب المنتخب الإسباني على نظيره الإنجليزي بهدف نظيف في المباراة النهائية ليتوج باللقب.

وفي أول تصريح علني له على الواقعة، قال سيفرين لصيحفة "ليكيب" إن تصرف روبياليس كان غير لائق، ولكنه شدد على أن القضية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والتي فتحت تحقيقا أخلاقيا في الأحداث.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي :" أنا محام وأحد نواب رئيس الاتحاد الدولي. قضيته في يد الهيئة التأديبية التابعة للاتحاد الدولي. أي تعليق أدلي به سيكون بمثابة ضغط".

وقال سيفرين إنه شعر بالحزن لأن هذه الأزمة طغت على إنجاز المنتخب الإسباني للسيدات، وذكر :" يجب أن نغير الأمور.. يجب أن نقوم بالمزيد".

وأضاف :"بالطبع ما حدث كان غير لائق. كلنا نعلم هذا. أتمنى أن يعلم أنه كان غير لائق. هذا كاف الآن، لأن لجنة الأخلاقيات ستقرر".

وبسؤاله عن دور روبياليس في يويفا، حيث أنه يتواجد في منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية منذ عام 2019، شدد سيفرين على أن روبياليس موقوف عن ممارسة كافة مهامه. وأنه لا يوجد حاجة لإيقافه مرتين.