أطفال مطروح يحصدون المركز الأول والثاني في مسابقة «مايند ماث»

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أعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن حصد أطفال مطروح المركزين الأول والثاني في مسابقة «مايند ماث Mind Math» النسخة الرابعة، بدعم من حزب حماة الوطن بمطروح.



أعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن حصد أطفال مطروح المركزين الأول والثاني في مسابقة «مايند ماث Mind Math» النسخة الرابعة، بدعم من حزب حماة الوطن بمطروح.







وذكر أن حزب حماة الوطن بمطروح يدعم المواهب والطلبة في المسابقات المحلية على مستوى الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن.