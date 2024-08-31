عمرو أديب عن فيديو خطف عريس الدقهلية: جنان الميديا خلى الناس تعمل حاجات شاذة

علق الإعلامي عمرو أديب، على ضبط العرس صاحب مقطع فيديو اختطافه من أمام إحدى قاعات الأفراح بالدقهلية، مشيرًا إلى أن الواقعة قانونيًا بمثابة «ترويج للشائعات والأخبار الكاذبة».

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، إن «عقوبة صاحب الفيديو الحبس سنة على الأقل، إذا لم يرأف القاضي به».

وأضاف: «الجنان بتاع الميديا خلى الناس تعمل حاجات شاذة، لما بقعد أتفرج على فيديوهات على تيك توك بسأل إحنا هنوصل لغاية فين.. لكن لغاية الأمن متعديش، لغاية إشاعة الفوضى متعديش».

وأشار إلى أن المواطنين يجب أن يتعاملوا مع مسألة الأمن بجدية، معقبًا: «ده درس للناس اللي بتستهبل، أقل تعبير يتقال على اللي حصل إنه استهبال.. هذا الخبر غريب ويجب أن تتوقف أمامه طويلًا وتتأمل كيف أصبح الناس يفكرون».

وأمرت جهات التحقيق في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، بضبط وإحضار العريس صاحب مقطع فيديو اختطافه من أمام إحدى قاعات الأفراح بالدقهلية، والذي أثار حالة كبيرة من الجدل مؤخرًا؛ وذلك لاستجوابه بالواقعة والكشف عن تفاصيل مقطع الفيديو.