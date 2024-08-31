يقدم فريق مسرح الجامعة البريطانية بالقاهرة، العرض المسرحي "عريس البحر" إخراج وليد طلعت، وذلك في السابعة مساء 12 سبتمبر المقبل على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.

والعرض يدور في إطار درامي شعبي في قالب فني معاصر، ومستوحاة من موال "مسعود ووجيدة" من التراث الشعبي المصري للمطرب محمد طه؛ لتكشف لنا عن ملحمة إنسانية عميقة تحمل في طياتها الكثير من التراجيديا والكوميديا، حيث تتشبك خيوط القصة لتقدم لنا لوحة فنية مليئة بالتفاصيل النفسية والمعنوية.

ويشارك في بطولة العرض محمد عطية، وفادي جمال، ويوسف علي حسن، وسارة حامد، وسما حسن، وشريف غانم، وأحمد حليم، ومحمد عبدالمجيد، وحبيبة محمد، وتامر مهيب، وعلي رامي، وان أشرف، وريم الحبيبي، ووليد كمال، ودراماتورج محمد عادل وديكور دكتور حمدي عطية وأزياء أميرة صابر وأشعار أحمد شاهين وموسيقى وألحان محمد الصاوي واستعراضات شيرين حجازي وإضاءة أبانوب فيكتور ومكياج ماجد جمال، تصحيح لهجة ومراجعة بدري السيد، ومساعدا الإخراج سارة صلاح وخالد سليمان، ومخرجان منفذان طارق سعيد ومحمد رأفت.

وكان تم تقديم العرض الثلاثاء الماضي على مسرح U Theatre ضمن فاعليات مهرجان العلمين الجديدة.