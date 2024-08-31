الجيش الأمريكي: مقتل 15 من عناصر تنظيم داعش في غارة غربي العراق

أعلن الجيش الأمريكي، يوم الجمعة، مقتل 15 من عناصر تنظيم داعش المتطرف في غارة في غربي العراق.

وأوضح الجيش، أن الغارة شنتها القوات العراقية والقيادة المركزية الأمريكية في الساعات الأولى من صباح أول أمس الخميس.

وقالت القيادة، إن المسلحين كانوا "مدججين بالعديد من الأسلحة والقنابل وأحزمة ناسفة (انتحارية)"، مضيفة أنه لا توجد أدلة على وجود ضحايا مدنيين. ولم يذكر البيان ما إذا كانت هناك إصابات في صفوف القوات العراقية والأمريكية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن العملية استهدفت قياديا في الميليشيا من أجل "عرقلة وتقليص قدرتها على التخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين العراقيين وكذلك المواطنين الأمريكيين والحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".

وحذر الجيش الأمريكي من أن تنظيم داعش "لا يزال يشكل تهديدا للمنطقة ولحلفائنا وكذلك وطننا. ستواصل القيادة المركزية الأمريكية بجانب تحالفنا وشركائنا العراقيين، ملاحقة هؤلاء الإرهابيين بقوة".