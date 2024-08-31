الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها

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أعلنت وزارة النقل العراقية، مساء اليوم السبت، أن الخطوط الجوية العراقية استأنفت رحلاتها الجوية.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة النقل في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «الخطوط الجوية العراقية استأنفت رحلاتها الجوية».

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر فوضى في مطار بغداد الدولي، صباح اليوم السبت، بسبب تأخير عدد من الرحلات.

وأعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة الوكيل الإداري للوزارة من أجل الوقوف على ملابسات تأخر رحلات السفر في مطار بغداد الدولي.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا للخطوط الجوية العراقية انعقد داخل المطار، بحضور مستشار رئيس الوزراء لشئون النقل والجمارك والمنافذ الفريق سامي السوداني.

وتسلم رئيس سلطة الطيران المدني العراقي، بنكين ريكاني، ملف أزمة الرحلات في مطار بغداد الدولي بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي فتح تحقيقاً فورياً لمعرفة المسئولين عن الفوضى.

وأخبر مصدر مطلع وكالة «شفق نيوز»، بأن هذه الفوضى نتجت عن سوء التخطيط وتجاوز الطيارين الساعات القانونية للطيران، وسط غياب المسئولين الميدانيين في المطارات.