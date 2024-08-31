الجهاد الإسلامي تبارك عملية غوش عتصيون في الخليل

أشادت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم السبت، بالعملية التي نفذتها المقاومة في مستوطنة غوش عتصيون شمال الخليل.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن الحركة قولها: "نبارك العملية النوعية المزدوجة التي نفذها مقاومون أبطال في مستوطنة غوش عتصيون شمال الخليل. التضليل الإعلامي الذي يمارسه العدو بالتقليل من هذا الاختراق الأمني لا يغير بالواقع شيئا".

من جهته، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بوجود اتصال وتنسيق بين منفذي هجومي غوش عتصيون وكرمي تسور في الخليل.

وأمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة قائد لواء غوش عتصيون وجندي وعدد من المستوطنين إثر عملية مزدوجة استهدفت مستوطنتين بالضفة الغربية في وقت متأخر من ليل الجمعة.

ووقع انفجار عند مفرق غوش عتصيون، أعقبه هجوم على مدخل مستوطنة كرمي تسور القريبة. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن "حدثين أمنيين وقعا في لواء غوش عتصيون، وقتلنا منفذي الهجومين".

وبعد العملية، أشادت حركة حماس بالعملية المزدوجة قرب مستوطنتي "غوش عتصيون" و"كرمي تسور" شمالي الخليل، وقالت إنها "رسالة واضحة بأن المقاومة ستبقى ضاربة وممتدة ومتواصلة طالما استمر عدوان الاحتلال الغاشم واستهدافه لشعبنا وأرضنا".

وأكدت أن "هذه العملية النوعية" تحمل "دلالة رمزية من حيث مكان حدوثها في خليل الرحمن جنوب الضفة؛ ومن حيث زمانها كونها تأتي في هذا الوقت الحساس الذي نشهد فيه تصعيد الاحتلال لعدوانه على محافظات شمال الضفة، ومجازره وإبادته الجماعية في قطاع غزة".