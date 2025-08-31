بري: العقول الشيطانية أخطر على لبنان من سلاح المقاومة

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، الانفتاح لمناقشة مصير السلاح في إطار حوار توافقي، مشيرًا إلى تأييده لما جاء في خطاب القسم للرئيس جوزيف عون.

وحذر في كلمة بمناسبة ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، مساء الأحد، من أن «العقول الشيطانية أخطر على لبنان من سلاح المقاومة الذي حرر الأرض».

وأشار إلى أن «المطروح في الورقة الأمريكية يتجاوز مبدأ نزع السلاح»، قائلًا إن «إسرائيل تجاهلت الورقة الأمريكية ووسعت وجودها في الجنوب اللبناني».

وفي 5 أغسطس الحالي، أقر مجلس الوزراء اللبناني «حصر السلاح» بما فيه سلاح «حزب الله» بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال هذا الشهر وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ولبنان توماس برّاك الثلاثاء، إن لبنان سيقدم خطة في 31 أغسطس لإقناع حزب الله بالتخلي عن سلاحه.

وأضاف بعد لقائه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في بيروت، أن إسرائيل ستقدم اقتراحاً مقابلاً عندما تتسلم الخطة اللبنانية.

وقال برّاك إن الخطة التي يعدها لبنان لن تنطوي بالضرورة على عمل عسكري لإقناع حزب الله بإلقاء سلاحه.

وأضاف المبعوث: «لا يتحدث الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية عن حرب، إنهما يتحدثان عن كيفية إقناع حزب الله بالتخلي عن تلك الأسلحة».



