محافظ الغربية: مد مهلة تسجيل مركبات التوكتوك لإتاحة الفرصة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم

أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مد مهلة تسجيل مركبات التوكتوك، وذلك في ظل استمرار الإقبال من أصحاب المركبات على التقدم للتسجيل واستكمال الإجراءات؛ ما يعكس حرصهم على توفيق أوضاعهم والالتزام بالضوابط المنظمة.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم الاثنين، أن قرار مد المهلة جاء استجابةً لمطالب أصحاب مركبات التوكتوك، وحرصًا على منح فرصة إضافية لمن لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التسجيل خلال الفترات السابقة؛ بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي، بجانب دعم جهود الدولة في تنظيم حركة مركبات التوكتوك وتحقيق الانضباط بالشوارع.

وأشار إلى أن مد المهلة يأتي في إطار التيسير على المواطنين، داعيًا جميع مالكي مركبات التوكتوك إلى سرعة التوجه إلى الوحدات المحلية المختصة، واستكمال إجراءات التسجيل خلال فترة التمديد، مؤكدًا أن استكمال التسجيل يسهم في تقنين الأوضاع وتنظيم حركة المركبات، بما يدعم السيولة المرورية ويحافظ على سلامة المواطنين.