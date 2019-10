إنفاق الأمريكيين على عيد الهالويين يخرج عن السيطرة

تحتفل دول كثيرة حول العالم بـ"الهالويين" في ليلة 31 أكتوبر من كل عام، ويعتبر عيدًا رسميًا عند بعض الدول كأمريكا وكندا وإيرلندا وبريطانيا، فتتعطل فيه المصالح والمؤسسات الحكومية لإقامة الحفلات، وأبرز مظاهر الاحتفال بالهالوين هى ارتداء الناس لأزياء تنكرية غريبة ومرعبة، ونحت القرع بأشكال مخيفة، ويتناقل الناس الروايات والقصص التي تتحدّث عن الوحوش والأشباح التي تسكن البيوت المهجورة.

ووفقًا لموقع شبكة (ABC) الأمريكية، فالإنفاق على عيد الهالويين خرج عن السيطرة، فالأمريكيون ينفقون 8.8 مليار دولار على الأزياء والديكورات والزينة هذا العام، أي 86 دولارًا لكل شخص يخطط للاحتفال، ويشمل ذلك نصف مليار دولار على الأزياء التي يشتريها الأمريكيون لحيواناتهم الأليفة، وهو ضعف المبلغ الذي أنفقوه قبل عشر سنوات.

ففي مقابل 8.8 مليار دولار أمريكي تنفق على عيد الهالوين، فإن ميزانية خدمة الحدائق الوطنية بأكملها لا تتجاوز 4 مليارات دولار، كما أن الولايات المتحدة تنفق أقل من 2 مليار دولار على لقاحات الأنفلونزا.

وفي أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر، نظر خبير اقتصادي أمريكي يدعى ثورستين فيبلن إلى الإنفاق في المجتمع، ثم كتب ونشر كتابًا بعنوان نظرية الطبقة الترفيهية ( The Theory of the Leisure Class)، أوضح أسباب إنفاق الناس، وذكر أن بعض السلع والخدمات يتم شراؤها لمجرد الإنفاق فقط.

وأرجع فيبلن أسباب هذا الإنفاق إلى رغبة الناس بإظهار أنفسهم أنهم أغنياء وأذكياء ومهمون، وأشار إلى أن الناس يشترون المنازل التي تحتوي على غرف نادرًا ما تستخدم، فقط لاستعراض ثرواتهم.

إذا كان فيبلن يكتب الآن عن العالم اليوم، فربما لن يركز على المنازل، بدلًا من ذلك، قد يستخدم أمثلة لأشخاص يحاولون جذب الانتباه على Instagram من خلال ارتداء حيواناتهم الأليفة أزياء غالية الثمن.

والهالوين بدأ كعطلة لتكريم الموتى، ثم اعتمدته الكنيسة الكاثوليكية كوقت لتذكر القديسين، ووصفت إحدى الأبحاث عيد الهالوين بأنه "طقوس استهلاك أمريكية متطورة"، لكن الوصف الأفضل قد يكون طقوس إنفاق مرتفعة.