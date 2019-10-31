كشف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك عن السعر الذي طلبه ماجد سامي رئيس وادي دجلة للتخلي عن لاعبه محمد عبد العاطي.

وقال أمير، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة القاهرة والناس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: "تلقيت رسالة عبر (واتساب) من ماجد سامي يؤكد لي خلالها أنه يريد مبلغ 50 مليون جنيه لبيع عبد العاطي للزمالك".

وأضاف: "وأرسل لي عرضا آخر بشأن اللاعب إبراهيما نداي وثنائي آخر في فريقه وحدد لي أسعار هؤلاء اللاعبين".

وأكمل: "من حق ماجد سامي أن يطلب 50 مليونا لبيع عبد العاطي ولا يعيبه أي شيء في هذا الأمر".

وأوضح أمير مرتضى: "لكن 50 مليون جنيه مبلغ كبير جدا على الزمالك أن يدفعه في لاعب".

واستطرد: "بالطبع لدينا أزمة في وسط الملعب، لكن في النهاية لا نملك سوى البحث عن بدائل من المتاح في الفريق، وهذا ما يفعله ميتشو في الوقت الحالي".

وتابع: "أيضا ميتشو قام بتصعيد عدد من اللاعبين الصغار أملا في أن يتواجدوا معنا مستقبلا، وعندما يأتي شهر يناير نبحث عن التعاقدات".

واستكمل أمير مرتضى: "في يناير أيضا نمتلك لاعب واحد في القائمة الأفريقية وبالتالي سنرى ما يمكن أن يحدث".

وشدد في نهاية تصريحاته: "الأهم هو أن الزمالك يسلك الطرق الشرعية إذا أراد شراء أي لاعب مثلما تحدثنا مع وادي دجلة بشكل مباشر وليس كما يقول البعض أننا تفاوضنا مع للاعب دون علم ناديه".