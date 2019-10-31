الخطوط الجوية البريطانية تجرب عربات أمتعة بلا سائقين

تسعى الخطوط الجوية البريطانية لزيادة درجة انضباطها من خلال تسيير عربات أمتعة بدون سائقين تحمل الأمتعة من صالات السفر إلى الطائرة والعكس.

وأعلنت الشركة، اليوم الخميس، أنها ستجرب هذه العربات التي تسير بشكل ذاتي ولا تتسبب في انبعاثات، في مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية.

وأوضحت الشركة أن هذه العربات قادرة على حمل ما يصل إلى 40 حقيبة أمتعة للرحلة الواحدة، وتستطيع تحديد أقصر طريق للوصول للهدف بفضل تقنية الملاحة الحديثة.

ويتميز هذا الحل الذي تسعى الشركة لتجريبه بأن العربات الناقلة للأمتعة ستتحرك بشكل مفرد بمجرد امتلاء العربة، وذلك بدلا من الانتظار، كما هو الحال في الوقت الراهن، حتى يتم تحميل جميع الأمتعة على متن مجموعة العربات التي يجرها جرار واحد.

ويأتي الاختبار ضمن حملة استثمارات للشركة البريطانية بتكلفة إجمالية 6.5 مليار جنيه إسترليني (7.54 مليار يورو).

وفي حالة نجاح التجربة ستعمم الشركة هذه الخدمة الجديدة رسميا اعتبارا من عام 2021

طورت الخطوط الجوية البريطانية هذه الخدمة بالتعاون مع مطار هيثرو وشركة أوريجو، المتخصصة في المركبات ذاتية الحركة.

يشار إلى أن مطار هيثرو في لندن والذي تتخذ منه الشركة البريطانية مركزا رئيسيا لعملياتها يشهد إقلاع وهبوط ما يصل إلى 800 رحلة يوميا للشركة، وهو ما يستدعي نقل نحو 75 ألف حقيبة بين الطائرات وصالات المطار، والعكس.