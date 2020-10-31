ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة بنسبة 1ر1 % خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حتى الساعة 0709 من صباح اليوم السبت بتوقيت نيويورك، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 05ر9 مليون حالة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على المستوى الوطني أعلى من متوسط الزيادة اليومية على مدار الأسبوع الماضي، والتي كانت نسبتها 9ر0 %.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة حتى الآن، بواقع 929 ألفا و16 حالة، بزيادة نسبتها 5ر0%، مقارنة بالوقت نفسه أمس.

وشهدت ولاية نورث داكوتا زيادة بنسبة 8ر6 % في حالات الإصابات عن نفس الفترة أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 43 ألفا و916 .

وشهدت ولاية تكساس أكبر عدد وفيات في الأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث توفى 109 أشخاص.