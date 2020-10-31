الرئيس الروسي يعزي رئيس الوزراء اليوناني في ضحايا الزلزال الأخير

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، عن تعازيه لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة بحر إيجة وخلّف دمارا كبيرا.

جاء في برقية العزاء التي نشرها الكرملين -حسبما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "السيد رئيس الوزراء اليوناني، أرجو أن تتقبلوا خالص تعازينا إزاء العواقب المأساوية للزلزال الذي ضرب بحر إيجة والذي ضرب عددا من الجزر اليونانية".

وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر منطقة بحر إيجة، وتسبب في تدمير مبان في جزيرة ساموس اليونانية، إضافة إلى مقتل تلميذين في إحدى المدارس المحلية وإصابة 8 أشخاص آخرين.