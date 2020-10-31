نائب محافظ القاهرة تضع اللمسات النهائية لكوبري المانسترلي

وضعت المهندسة جيهان محمد عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم السبت، اللمسات الجمالية لكوبري المانسترلي قبل افتتاحه، حيث اطمأنت على انتهاء تنفيذ الأعمال بالكامل، من خلال زيادة عدد الورود والمزروعات، علاوة على تشغيل جميع أعمدة واسبوتات الإنارة التي تضيء ليلًا، فضلًا عن القيام بزيارة لقصر أم كلثوم، ومتابعة حالة النظافة والإشغالات في الطريق المؤدي للقصر من كوبري المقرر افتتاحه.

رافق النائب محافظ القاهرة، خلال الزيارة، مجموعة العمل بالمنطقة الجنوبية، ورئاسة حي مصر القديمة والقائمين على تنفيذ خطة تطوير الكوبري.

وفي سياق متصل، نظم مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، برئاسة أشرف رضا، بمشاركة كلية الفنون الجميلة بالقاهرة، ورشة عمل فنية بمنطقة كوبري المانسترلي الجديد، شارك فيها طلاب وأساتذة الفنون الجميلة، وأدراها الفنان طاهر عبد العظيم، تحت إشراف أحمد هنو عميد الكلية، وأمنية يحيى، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتستهدف الورشة مشاهدة ما تم من تطوير وتجميل الكوبري والاستفادة من المناظر المبهجة والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية، حيث قام أعضاء كلية الفنون الجميلة بتنفيذ لوحات رائعة للكوبري أبهرت الجميع، فضلًا عن تصادف حضور وفد سياحي روسي لزيارة الكوبري والاستمتاع بالمظهر الجمالي الذي لفت أنظارهم، وبالتزامن أيضًا مع وجود فرقة من ساقية الصاوي، نفذت هي الأخرى استعراض رائع جذب انتباه الجميع ليصبح المكان كما لو أنه مزار سياحي.