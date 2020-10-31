تستعد العاصمة الألمانية لافتتاح مطار برلين-براندنبورج الجديد، اليوم السبت، لكن دون ضجة كبيرة حيث تمثل أزمة جائحة كورونا أكبر تحد حتى الآن للمشروع الذي طال انتظاره.

والهدف من المطار، المعروف بالأحرف الأولى من اسمه "BER"، هو إصلاح البنية التحتية القديمة للنقل الجوي في المدينة.

ويأتي الافتتاح متأخرا 9 سنوات عن الموعد المحدد، بينما تضاعفت الميزانية 3 مرات تقريبا لتصل إلى 5.96 مليار يورو (7.04 مليار دولار) على مدار سنوات طويلة من النكسات وأخطاء البناء.

كما زادت الجائحة من التكاليف المتزايدة للشركة القائمة على تشغيل المطار، والمدعومة من الدولة.

وتحصل الشركة على 300 مليون يورو إضافية من الحكومة الاتحادية وحكومتي ولايتي برلين وبراندنبورج، حتى يتجاوز المطار هذه الأزمة، مع تعهد آخر بقرض يبلغ حوالي 550 مليون يورو للعام المقبل.

وبسبب حالة الغموض الاقتصادي التي أحدثتها الأزمة، لا يزال من غير الواضح متى سيحقق المطار أرباحا.

وسيُجرى تطبيق الافتتاح اليوم السبت على الصالة رقم 1 فقط؛ حيث لن تكون هناك حاجة إلى الصالة رقم 2 التي تم الانتهاء منها مؤخرا، وذلك عقب انخفاض عدد الركاب إلى 20% فقط من إجمالي نحو 100 ألف مسافر يمرون عادة عبر مطاري برلين يوميا.

وأدمج مطار العاصمة الجديد مطار شونفيلد، الواقع أيضا في الضواحي الجنوبية الشرقية لبرلين، كصالة رقم 5.

ومن المقرر إغلاق مطار برلين الثاني "تيجيل"، بشمال غرب المدينة، في 8 نوفمبر المقبل.

وستكون أول طائرتين تهبطان في المطار الجديد من شركتي "إيزي جيت" و"رايان إير"، وذلك في حوالي الساعة 2 بعد الظهر (1300 بتوقيت جرينتش).