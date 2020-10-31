السودان يوقع مع أمريكا اتفاق استعادة حصانته السيادية

أعلنت وزارة العدل السودانية، أمس الأول، إن الخرطوم وواشنطن وقعتا اتفاقا يعيد للسودان حصانته السيادية.

وذكرت الوزارة فى بيان أن الاتفاق سيؤدى إلى تسوية القضايا المرفوعة ضد السودان فى المحاكم الأمريكية ومنها تفجير السفارتين الأمريكيتين فى كينيا وتنزانيا عام 1998، مشيرة إلى أن حكومة الخرطوم وافقت على دفع 335 مليون دولار للضحايا، وفقا لوكالة رويترز.

والاتفاق جزء من تعهد أمريكى برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وهو تصنيف يعود إلى عهد الرئيس السودانى المخلوع عمر البشير عندما كانت واشنطن تعتقد أن الخرطوم تدعم جماعات متشددة.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى وقت سابق إنه سيرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن يحول تعويضات بقيمة 355 مليون دولار وافق على دفعها لأمريكيين سقطوا فى هجمات إرهابية أو عائلاتهم.

ولتفادى أى دعاوى قضائية جديدة يحتاج السودان لاستعادة حصانته السيادية التى فقدها بعد إدراجه بقائمة الدول الراعية للإرهاب.

وجعل التصنيف من الصعب على الحكومة الانتقالية الحصول على تخفيف من أعباء الديون أو تمويل خارجى.

وأعلن السودان، قبل أسبوع، أيضا تدشين علاقات مع إسرائيل برعاية أمريكية، ليصبح ثالث بلد عربى بعد الإمارات والبحرين يقيم علاقات مع تل أبيب خلال الشهرين الأخيرين.