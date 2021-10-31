ماكرون وجونسون يتفقان على نزع التوتر بشأن الخلاف حول حقوق الصيد

قال مسؤول فرنسي اليوم الأحد إن المملكة المتحدة وفرنسا اتفقتا على العمل لحل الخلاف بينهما حول حقوق الصيد بعد اجتماع بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على هامش قمة مجموعة العشرين في روما.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤول الفرنسي القول إن الجانبين سوف يعملان لمنع اتخاذ إجراءات انتقامية من جانب فرنسا كما هو مقرر يوم الثلاثاء المقبل، بالاضافة إلى دراسة سبل حل المشاكل المتعلقة بمنح تراخيص للقوارب الفرنسية.

وأضاف المسؤول أن ماكرون أخبر جونسون خلال المحادثة التي استمرت 30 دقيقة أنه على استعداد للتوصل لاتفاق ذو معنى خلال قمة المناخ المقرر عقدها في جلاسكو اليوم الأحد.

وكانت الحكومة الفرنسية قد هددت بفرض قيود أكثر صرامة على البضائع التي يتم شحنها عبر بحر المانش ووقف السفن البريطانية من تفريغ حمولتها في الموانئ الفرنسية مالم تمنح بريطانيا مزيد من تراخيص الصيد للقوارب الفرنسية.