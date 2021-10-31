100 لاعب ولاعبة في بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج لاختيار منتخب البراعم

أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، برئاسة محمد صبيح، انطلاق بطولة الجمهورية للبراعم اليوم الأحد في الصالة 4 في استاد القاهرة بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة.

قال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إنه سيتم اختيار عناصر المنتخب الأول للبراعم لأول مرة من بطولة الجمهورية التي تشهد منافسة قوية بين اللاعبين واللاعبات المشاركات في البطولة.

وكشف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أنه فور الإعلان عن تشكيل منتخب البراعم سيتم تجهيز اللاعبين لخوض المنافسات في بطولات عربية ودولية وفق الأجندة الدولية.

استطرد محمد صبيح، أنه سيتم تجهيز خطة لتجهيز قوام المنتخب حتى يكون قادر على المنافسة خاصة أنهم بداية النواة الحقيقية لظهور المزيد من الأجيال في لعبة الكيك بوكسينج لاستكمال المسيرة وتحقيق الانتشار للعبة وهو الغرض الذي يعمل الاتحاد على تنفيذه وفق الاستراتيجية الموضوعة.

ويتنافس في بطولة الجمهورية للبراعيم 4 مراحل سنية في 11 ميزان مختلف بواقع أكثر من 100 لاعب ولاعبة وستسفر المنافسات التي تقام على مدار اليوم الأحد في استاد القاهرة عن تشكيل المنتخب الأول للبراعم للاتحاد المصري للكيك بوكسينج.