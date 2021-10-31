التحفظ على 500 كيلو سكر تمويني قبل بيعها بالسوق السوداء بالشرقية

شنت إدارة تموين ههيا، برئاسة محمد الألفي، مدير إدرة تموين ههيا، وإشراف فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، اليوم الأحد، حملة تموينية تفتيشية ورقابية على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود بنطاق مركز ومدينة ههيا؛ للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وأثناء مرور الحملة بنطاق قرية السلامون، التابعة لدائرة مركز ومدينة ههيا، جرى ضبط تروسيكل لا يحمل لوحات معدنية قادم من مدينة أبو كبير في طريقه إلى قرية حوض نجيح؛ محمل بـ25 باكتة سكر تمويني مُهربة بغرض بيعها في السوق السوداء، بداخل كل باكتة 20 كيس سكر تمويني مُدعم، زنة الكيس الواحد كيلو جرامًا، بإجمالي 500 كيلو سكر تمويني مُدعم.

تم التحفظ على المضبوطات وتسليم التروسيكل المخالف إلى مركز شرطة ههيا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10748 جنح ههيا لسنة 2021.