غلق مخبزين في البحيرة لتجاوز مقدار العجز في الرغيف

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم الأحد، حملة استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية.

جاء ذلك للوقوف على مدى صلاحية السلع والمنتجات للاستهلاك الآدمي من عدمه، وحفاظًا على صحة المواطنين، ومواجهة الغلاء وجشع التجار، ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع، ومنع الظواهر الاحتكارية.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين في البحيرة، بشن حملة برئاسة المهندس مفتاح عبد اللطيف مدير عام الرقابة التموينية، وبرفقة السيد الوكيل وإسلام زين الدين مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن غلق مخبزين ضبط مخبز بلدي بناحية المحمودية يقوم بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جرامًا في الرغيف الواحد وجاري تطبيق اللائحة عليه وغلقه لمدة شهر، وضبط مخبز بلدي بناحية الرحمانية ينتج خبزًا ناقص الوزن بمقدار 23 جرامًا للرغيف الواحد وجاري تطبيق اللائحة عليه وغلقه لمدة شهر.

وتمكنت الحملة من ضبط 5 مخابز أخرى تقوم بانتاج خبز ناقص الوزن حتى 17 جرامًا للرغيف الواحد، وضبط مخبز بلدي قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، وتحرير محضرين لعدم الإعلان عن وزن وسعر وقطر الرغيف ومواعيد العمل بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز.

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وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.