ميار الببلاوي: نشوى مصطفى صاحبة عمري وخدعتني

تحدثت الفنانة ميار الببلاوي، عن أزمتها مع الفنانة نشوى مصطفى، مؤكدة أنها كانت تجمعهما علاقة صداقة قوية في بدايتهما الفنية، كما أن نشوى هي من نصحتها بـ ارتداء الحجاب.



وقالت الببلاوي، خلال حوارها مع الإعلامية مروة صبري، في برنامجها قعدة ستات، المذاع عبر شاشة قناة القاهرة اليوم: نشوى مصطفى، صاحبة عمري واشتغلنا وبدأنا مع بعض، وكانت حياتنا لذيذة لدرجة إنها كانت ورا قرار إتخاذي الحجاب، هي خدعتني خلتني أتحجت وهي كملت في الوسط.



وأضافت: أنا قُلت لها زمان إن خطيبي اللي هو أبو ابني دلوقتي، مش عايزني أسيب الشغل، قالتلي وإيه يعني إحنا ناس لو اختفينا مش هيتحس إننا اختفينا والموضوع أصلًا مش هيستمر وكلها كام سنة والناس مش هتتعرف علينا، واللي باقي البيت والعيال، وأنا روحت قعدت أفكر في كلامها وخدت قرار الجواز والحجاب، وقتها كنا بنصور مسلسل وقعدنا مع بعض في البريك بين المشاهد وهي اقنعتني بموضوع الحجاب، لأنها كانت بتنصحني بمنتهى الأمانة.



وتابعت: عمري ما ندمت على الحجاب، ولكن هي نصحتني بحاجة وأنا مقدرة، ولما حصل الموقف أنا أتصدمت لأني مكنتش متخيلة إنها الشخصية الخدومة الجدعة اللي دمها خفيف صاحبة صاحبها تعمل كده.



واستكملت ميار الببلاوي، حديثها: أنا بتكلم إننا كنا قد إيه إحنا أصحاب وأنا كنت بحكي لها أسراري وإحنا مع بعض في الشغل، وخدت معاها قرار مصيري في حياتي، لما هي قلبت عليا القلبة دي والدنيا اتقلبت ومذيعين الإخوان والكوميكس وبقوا يقولوا شوفوا ممثلة محجبة بتعمل إيه؟.



واستطردت: الموضوع بمنتهى البساطة أنا أيام الكورونا جت الراقصة دينا قالت إحنا بنيجي على نفسنا وبننزل علشان نسعدكم في رمضان، أنا اللي ده في دماغي إنه لأ إنتي متنزليش وتعرضي نفسك للخطر، رمضان هيجلنا سواء كان فيه مسلسلات ولا مفيش مسلسلات، ولكن حرام تضيعي نفسك، رمضان هيجي من غير مسلسلات وده شهر طاعة.



واختتمت حديثها: الموضوع كان كبير، ونشوى علقت على الموضوع ده، وبعدين أنا كلمتها قالتلي لأ أنا مش زعلانة وصفينا كل حاجة، ولكن أنا اتصدمت لأن لما جه رمضان اللي بعده ونزلت صورت وقُلت مسلسلي في رمضان، هي قالت إنتي إزاي تنزلي تصوري في رمضان، مش قُلتي إن رمضان شهر عبادة، طب هو علشان رمضان شهر عبادة يبقى مشتغلش؟.





